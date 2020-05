Largados e Pelados: Pela primeira vez na TV aberta, reality show estreia na Band

Eles levam bastante a sério as medidas de distanciamento social, mas não é por causa da pandemia do novo coronavírus. Em “Largados e Pelados”, duplas de sobreviventes são colocadas à prova, na selva, por sua própria vontade. E, agora, você vai poder assistir ao aclamado reality show exibido pelo Discovery Channel na tela da Band. Estreia nesta segunda-feira (18), a partir de 22h45.

A cada episódio, que vai ao ar semanalmente, um homem e uma mulher que não se conhecem são deixados na mata, despidos, com nada além de um item pessoal – geralmente um adorno ou amuleto. Mas não estão apenas nus com a mão no bolso. Sem comida, água ou abrigo, devem se virar para sobreviver por 21 dias. Claro que, se não encontrarem meios, podem desistir a qualquer momento.

No local, em um país desconhecido, ambos precisam colocar em prática suas habilidades e criatividade para resistir. De dublês a professores de técnicas de sobrevivência, especialistas em caça primitiva a naturalistas, os peladões enfrentam frio, tempestades, animais selvagens, ferimentos e muita pressão psicológica quando as vulnerabilidades e medos são expostos.

Desde o seu lançamento, lá em 2013, o programa já foi exibido em mais de 30 países, gerando inclusive dois spin-offs: “Largados e Pelados: A Tribo” – com mais participantes por episódio, formando grupos maiores que lutam pela sobrevivência durante mais dias – e “Largados e Pelados: Sozinhos”.

“Largados e Pelados”. Segundas, às 22h45, na Band. Estreia nesta segunda-feira (18)