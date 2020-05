Harry Styles lança clipe de 'Watermelon Sugar' nesta segunda

O ex-One Direction Harry Styles lança nesta segunda-feira (18) o clipe de "Watermelon Sugar", uma das 12 músicas de seu último álbum, "Fine Line".

O clipe será divulgado às 13h no horário de Brasília. Neste domingo (17), o cantor divulgou um teaser, que o mostra chegando com uma melancia em uma praia.

Harry Styles faria shows no Brasil em outubro. No entanto, devido a pandemia do novo coronavírus, as apresentações foram adiadas e as novas datas ainda não foram divulgadas.