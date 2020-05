As frases de Anne With An E mais impactantes e que geram boas reflexões

Anne With An E é uma série repleta de questionamentos impactantes. A personagem Anne, de fato, é uma garota muito inteligente e suas palavras podem apresentar valiosas lições. Por isso, o Metro Jornal selecionou algumas frases de Anne With An E.

#1

“Não é o que o mundo reserva pra você, mas o que você traz para o mundo.”

#2

"Não é incrível como todos os dias podem ser uma aventura!"

.

#3

"Sou amado agora, mas quando não era, isso não significava que não era digno disso."

#4

"Estou ansiosa para nunca mais me importar com o que você diz."

#5

“A melhor parte de conhecer as regras é encontrar uma maneira aceitável de quebrá-las”.

.

#6

“As obrigações podem ser uma prisão.”

#7

“Às vezes, é preciso deixar as pessoas amarem você.”

#8

“A vida é curta demais para ser gasta fomentando animosidade ou remoendo erros.”

.

#9

“Nós, mulheres, poderosas e sagradas, declaramos nesta noite santificada que nossos corpos divinos pertencem a nós mesmas. Escolheremos a quem amar e em quem confiar. Caminharemos nesta Terra com graça e respeito. Sempre teremos orgulho do nosso grande intelecto. Honraremos nossas emoções para que nossos espíritos triunfem. E se algum homem nos desmerecer, mostraremos onde fica a porta. Indestrutível é a nossa força. E livre é a nossa imaginação.”

