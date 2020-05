Em memória de Ian Curtis, integrantes do Joy Division se reúnem em live

Depois de 40 anos de sua morte, Ian Curtis ainda ressoa na história da música. O vocalista da única formação do Joy Division será celebrado nesta segunda-feira (18) em um evento especial. Bernard Summer e Stephen Morris (New Order), dois outros integrantes originais da banda britânica, se juntam para lembrar a vida e o legado do artista, em uma tarde de música, conversa e poesia, das 16h às 18h. Por live, é claro.

Brandon Flowers, frontman do The Killers, participa falando da influência que o Joy Division teve no seu grupo. Amigo próximo de Curtis, Mark Reeder também dá sua contribuição, além da atriz Maxine Peake.

Artistas e bandas britânicas, como Elbow, LoneLady, Lottery Winners, além da irlandesa Kodaline se apresentam. A celebração, disponível aqui é ainda por uma boa causa, já que haverá arrecadação de dinheiro para a instituição de saúde mental Manchester Mind.