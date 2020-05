5 produtos para celebrar o níver de Shrek, o ogro mais adorável do cinema

Em 18 de maio de 2001, o recém inaugurado estúdio de animação DreamWorks, fundado por Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg e David Geffen, lançava o que seria seu filme de maior sucesso até o momento: o longa-metragem animado “Shrek”. Baseado no livro infantil de William Steig, de 1990, “Shrek” foi vividamente re-imaginado pelos animadores da DreamWorks como uma versão subversiva da história clássica “A Bela e a Fera”. Duas décadas depois, temos quatro filmes (e um quinto a caminho), especiais de Natal e Halloween e uma infinidade de produtos com o adorável ogro. Confira alguns itens que selecionamos para marcar a data:

1. Dvd Shrek



O primeiro filme que surpreendeu a todos ainda traz na versão em português a incrível dublagem do saudoso humorista Bussunda (falecido em 2006, ainda daria a voz ao personagem em Shrek 2 de 2004). Compre a partir de R$ 14,00 ou assista pelo Amazon Prime.

2. Shrek: Ultimate Collection



Se você é daqueles que faz coleções e fã de verdade então essa é para você. A coleção de filmes com todos os personagens da série, desde o primeiro Shrek até os filmes com o Gato de Botas e os episódios especiais. Em Blu-Ray/Digital. Compre a partir de R$ 404,58.

3. Poster Emoldurado Shrek



Para os quartos das crianças, um poster já emoldurado com uma das cenas mais famosas de toda a série (a fuga do castelo de Fiona com o dragão soltando fogo). Um toque de vida e muita cor ao ambiente (para quem é fã da série). Compre a partir de R$ 46,40.

4. Disco de Vinil Trilha Sonora Shrek



Para quem coleciona discos de vinil, a trilha sonora (elogiada em todos os filmes da série) também está disponível. Na nossa indicação, colocamos o primeiro filme que acaba de fazer aniversário. Compre a partir de R$ 160,91.

5. Fantasia Fiona Adulto



E para os dias de festas de aniversário (ou de Halloween), quando a quarentena acabar, que tal ter uma fantasia linda de Fiona (para as meninas, é claro!). Imagine a alegria das crianças com sua mãe vestida como essa princesa nada convencional? Compre a partir de R$ 280,49.