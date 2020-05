Netflix: 8 filmes de suspense com finais que podem chocar e impressionar

Entre os filmes de suspense da Netflix, existem algumas opções que guardam finais surpreendentes que podem impressionar.

Confira quais são:

A Chegada

Quando seres interplanetários deixam marcas na Terra, a Dra. Louise Banks, uma linguista especialista no assunto, é procurada por militares para traduzir os sinais e desvendar se os alienígenas representam uma ameaça ou não. No entanto, a resposta para todas as perguntas e mistérios pode ameaçar a vida de Louise e a existência de toda a humanidade.

Karthik Calling Karthik

Karthik, um introvertido, sempre é ridicularizado por seu chefe e enfrentou muitos contratempos ao longo de sua vida. No entanto, um dia, ele recebe um telefonema de um estranho que promete transformar sua vida.

Mulher Solteira Procura

Em Nova York a bela Allison Jones, especialista em softwares, tem uma briga com o noivo, Sam Rawson, quando descobre que ele dormiu com a ex-mulher. Então divide seu apartamento e Hedra Carlson, uma jovem, vai morar com ela. No início tudo parece bem, mas logo ela se mostra desequilibrada, pondo em perigo todos que a rodeiam.

A História Verdadeira

Baseado em fatos reais, o jornalista do New York Times Michael Finkel encontra Christian Longo, um criminoso presente na lista dos mais procurados do FBI, que viveu fora dos Estados Unidos por muitos anos, usando o nome de Finkel, e faz uma investigação longa, que engloba assassinato, amor, engano e redenção.

Jogo Perigoso

Um casal viaja pra uma casa de campo para aproveitar um momento romântico. Depois de ser algemada na cama, Jessie participa dos jogos do marido Gerald, até que a situação tem uma mudança trágica e de repente tudo se transforma numa luta angustiante pela sobrevivência.

Roubando vidas

A agente especial do FBI Illeana Scott é perita em perfil criminal e não crê nas técnicas tradicionais para decifrar uma mente assassina. No entanto, quando uma atração inesperada a lança num envolvimento amoroso a renomada especialista começa a duvidar de seus instintos.

Sombra Lunar

Um investigador obsessão em encontrar uma misteriosa serial killer coloca a própria sanidade em risco.

1922

Wilfred James, é um fazendeiro que assassina a própria esposa com a ajuda de seu filho. Depois do acontecido, com o remorso e uma sucessão de problemas acontecendo logo após o crime, Wilfred acredita que o espírito da sua esposa está assombrando ele.