Krishna Mahon leva debates sobre sexo para novo quadro da Band FM

As madrugadas de quinta para sexta-feira vão ficar mais quentes na rádio Band FM. Em parceria com o canal SexPrivé, a apresentadora Krishna Mahon leva ao programa Band Coruja um quadro com discussões sobre sexo.

Mahon, que já faz participação na sessão Cine Privé, da Band, debuta no rádio com um quadro que trata do sexo sem tabus, com informação e muito bom humor. O papo é com o locutor Fernando Cesar. “A rádio vem nessa mesmo toada de falar com uma galera que eu nunca pude alcançar. Só fiz uma participação até agora, mas estou achando incrível”, afirma.

A estreia, na última semana, abordou o sexo virtual, que ganhou adeptos com o distanciamento social provocado pela pandemia de coronavírus. A cada edição, sempre na madrugada de quinta para sexta-feira, das 0h20 à 1h, será abordado um tema diferente. É possível acompanhar a participação ao vivo também pelo Instagram da Band FM ou no portal Band Rádios.