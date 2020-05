Anne With An E: séria passa por uma batalha online

A série Anne With An E é um sucesso, mas ainda não há informações sobre sua renovação. Diante disso, os fãs decidiram começar uma batalha online com a Netflix.

A série bateu recorde e recebeu a maior petição já feita para se renovar uma série. A petição para que a série tenha uma quarta temporada recebeu 400 mil assinaturas.

Mesmo diante disso, a plataforma ainda não se pronunciou sobre a continuidade de Anne With An E.