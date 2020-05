6 comédias na Netflix que você não pode perder se gostou de 'A Missy Errada'

Se você gostou de “A Missy Errada”, a comédia mais recente estrelada por David Spade e Lauren Lapkus na Netflix, existem algumas opções imperdíveis no catálogo.

Descubra 5 filmes e uma série de comédia recomendadas:

Pai do Ano

Quando os padres debatem seriamente entre os graduados da faculdade sobre o padre que venceria em uma competição, começa uma confusão sem fim.

Opening Night

Nick Já foi uma estrela em ascensão, mas agora é diretor de produção de um musical dedicados a bandas de rock de um sucesso só.

Zerando a Vida

Dos tipos infelizes, eles decidem fingir suas próprias vidas e começar uma nova vida com novas identidades, mas descobrem que as pessoas que afirmam ser estão com sérios problemas.

Gente Grande 2

Lenny decide se mudar para sua cidade natal com sua família e amigos. No entanto, quando ele chega, ele enfrenta muitas situações engraçadas, meus amigos lutam para lidar com seus próprios problemas.

Between two ferns: o filme

Zach Galifianakis e sua equipe excêntrica fizeram uma viagem para concluir uma série de entrevistas com celebridades de alto nível.

Brooklyn nine-nine

Na série, Ray Holt, um comandante excêntrico e sua equipe diversificada e peculiar de detetives extraordinários no Brooklyn, Nova York.