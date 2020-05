5 séries que poderiam ter superado 'Game Of Thrones'

Assim que “Game Of Thrones” se tornou um sucesso, muitas séries semelhantes tentaram superar a produção da HBO. Confira as séries que poderiam ter feito tanto sucesso como a guerra dos tronos, mas não conseguiram se igualar:

Camelot

Camelot é uma série baseada na lenda do rei Arthur e foi ao ar por uma temporada (10 episódios) em 2011. A história traz o romance se concentra nas façanhas de um jovem Arthur e sua tentativa de se estabelecer como um novo rei após a morte de seu pai Uther.

Britannia

Britannia é ambientada no ano 43.dC que vê os romanos conquistarem as misteriosas e desconhecidas terras da Britannia, habitadas por antigas tribos celtas.

Knightfall

Knightfall conta a história dos guerreiros Templários, começando na queda do Acre, sua última fortaleza, e depois concentrando-se na busca do Santo Graal, comandada pelo mestre dos Templários de Paris, Landry du Lauzon.

Troy: Fall of a City

Minissérie sobre intrigas e vingança, que terá a Guerra de Tróia e o romance proibido entre Paris e Helena.

Marco Polo

O épico de ação "Marco Polo" segue o caminho do jovem explorador pela Rota da Seda até o palácio do grande Kublai Khan. O jogo de poder, traição e intrigas sexuais do palácio serão o grande desafio de Marco, mesmo como homem de confiança do Khan durante sua violenta campanha para se tornar Imperador do Mundo.