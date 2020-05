5 filmes para amantes de vinho

Já que é para ficar em casa no fim de semana, que seja com filme e um bom vinho! E porque não unir as duas coisas? Listamos cinco filmes com muito vinho no enredo para melhorar a sua noite de quarentena.

Além disso, Ari Gorenstein, co-CEO da Evino, também dá algumas dicas de harmonização para aqueles que quiserem aproveitar ainda mais.

1. Entre Vinho e Vinagre (Netflix)

Amigas de longa data viajam para os vinhedos de Napa Valley, na Califórnia, para comemorarem o aniversário de 50 anos de uma delas. "Uma boa opção para acompanhar esse filme é o Miliasso 8 Vites Piemonte DOC Rosso 2018 , feito, literalmente, a partir de um blend de oito uvas cultivadas na célebre região do Piemonte. Encorpado e com taninos presentes e macios, este vinho combina com pizza de quatro queijos", afirma Gorenstein.

2. Sour Grapes (Netflix)

O documentário norte-americano conta uma história de excessos e desilusões, com um caso de falsificação de vinhos e um golpista que roubou milhões de investidores. O filme é baseado na história real do fraudador Rudy Kurniawan.

"Recomendo o Anciano Gran Reserva 10 years Valdepeñas DOP 2007 , rótulo super clássico e premiado, com taninos macios, ótima acidez e longo final. Uma dica de harmonização são queijos curados – fica uma delícia", diz Ari.

3. Uncorked (Netflix)

O novo filme da Netflix conta a história de Elijah, um jovem apaixonado por vinho, que está dividido entre o seu sonho de ser Master Sommelier e as expectativas do pai para que ele venha a assumir o negócio da família, uma churrascaria.

Ari recomenda vinhos da Borgonha, histórica região francesa, como o Louis Galud Gamay Bourgogne AOC , produzido com uma das maiores representantes tintas da região e ótimo para degustar junto com carnes brancas, ou o Marc Dudet Bourgogne AOC , vinho macio, agradável, que esbanja fruta do início ao fim e harmoniza muito bem com carnes vermelhas.

4. O Julgamento de Paris (Amazon Prime)

Em 1976, um pequeno vinicultor americano desafiou a tradicional supremacia francesa e provocou uma tensão na indústria vinícola mundial ao colocar a Califórnia no mapa dos bons vinhos. Baseado em fatos reais, o filme mostra como a história do vinho mudou para sempre a partir do que passou a se chamar de "Julgamento de Paris".

"Acompanhe esse filme com um dos rótulos franceses em promoção na Evino, como o Château d'Angles Classique La Clape AOC 2015 , vinho delicado, equilibrado com e com leve frescor mineral. Aposte em uma harmonização de torradas de creme de salmão ou nozes secas."

5. Um bom ano (Apple Itunes)

Um banqueiro londrino, Max Skinner, herda a vinícola de seu tio em Provence, na França. Assim que chega à vinícola, ele conhece uma mulher da Califórnia que diz ser sua prima e dona da propriedade.