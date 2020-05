5 cadeiras gamer para você se sentir um profissional de verdade

Com mais tempo em casa durante a quarentena, você percebeu que as cadeiras que usa, você ou seus filhos, para jogar videogame são de escritório comum. E gamer que é gamer, tem cadeira apropriada para muitas horas sentados diante da tela. Está na hora de ter as cadeiras certas, com ergonomia e conforto (até pelo bem da saúde dos jogadores). Para você que está pensando em trocar ou ter sua primeira cadeira gamer, selecionamos 5 modelos que fazem muito sucesso. Confira:

1. Cadeira Gaming Thermaltake



Esta é uma das melhores cadeiras que o dinheiro pode comprar se a sua preocupação não for com o orçamento. A cadeira tem base de cinco pontos, ajuste hidráulico da altura do assento, estrutura de aço e é extremamente durável. Sua construção é premium com espuma de alta densidade que não perde a forma. Compre a partir de R$ 3.476,69.

2. Cadeira Gamer Battle Dazz



Este é o modelo mais vendido da Amazon. Tem mecanismo de ajuste de altura, giro do encosto para trás, para uma posição plana. É feita em base de aço estável e resistente e com ajuste de altura. Além disso, sua estampa militar é bem divertida. Compre a partir de R$ 1.149,72.

3. Kit 02 Cadeiras Gamer Gran Belo



Se a demanda na sua casa for por mais de uma cadeira, escolha esse kit Gran Belo. O kit vem com as duas cadeiras na cor que você preferir (vermelho, preto, branco, uma de cada cor, como mais te agradar). E você economiza cerca de 30% do que gastaria comprando cada uma separada. É giratória, reclinável e com regulagem de altura ergonômica. Compre a partir de R$ 2.569,90.

4. Cadeira Gamer Profissional ThunderX3



Essa cadeira é indicada para que tem mais de 14 anos. É um dos modelos mais usados nos torneios de e-sports pelos jogadores profissionais. Tem revestimento de couro, costura em fibra de carbono e estofado em forma de diamantes. Compre a partir de R$ 1.299,00.

5. Cadeira Gamer Mad Racer



Para não dizer que indicamos apenas modelos muito caros, essa cadeira Mad Racer tem uma ótima relação custo/benefício. Suporta usuários de até 120kg, é feita com espuma reciclada de alta densidade e construída em nylon resistente. Compre a partir de R$ 680,00.