A série da Netflix recomendada para quem admira as mulheres fortes de 'Vikings' e 'Peaky Blinders'

As ficções históricas “Vikings” e “Peaky Blinders” contam com personagens femininos fortes, que lideram e lutam por seus interesses. No entanto, existe uma minissérie na Netflix que também apresenta mulheres revolucionárias com atuações fantásticas.

Se trata de “O Levante da Páscoa”, uma produção irlandesa com duas temporadas de apenas cinco episódios ambientada em Dublin, no ano 1916.

A trama mostra o início de uma rebelião conhecida como a Revolta da Páscoa, quando um grupo com cerca de mil pessoas, lideradas por James Connolly e Patrick Pearse, enfrentam as forças armadas e resistem por quase uma semana.

No entanto, o ponto de vista da história é apresentado por três protagonistas afetadas pela revolução: Elizabeth Butler (Charlie Murphy), May (Sarah Greene) e Frances O’Flaherty (Ruth Bradley).

Confira o trailer: