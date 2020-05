Sesc São Paulo estreia série de apresentações de teatro pelo Youtube

Está com saudade de ir ao teatro? O Sesc São Paulo deu início, nesta sexta-feira (15), a uma série de apresentações teatrais via internet.

Toda segunda, quartas, sexta e domingo, às 21h30, o Sesc vai transmitir uma apresentação diferente no formato de monólogos interpretativos – e não leituras – de obras que já foram realizadas, podendo ser na íntegra, trechos de obras, adaptações ou solilóquios.

As apresentações terão duração de até 50 minutos e podem ser vistas pelo canal do Youtube. Os artistas também são convidados a fazerem comentários sobre o trabalho após a performance.

Inaugurando a programação, nesta sexta-feira (15), Celso Frateschi apresentou Diana. Desiludido com as relações humanas, um professor passa a se comunicar apenas com objetos. É dessa forma que ele se apaixona pela mulher da escultura "Depois do Banho", do italiano Victor Brecheret, instalada no largo do Arouche, a quem ele batiza de Diana. A direção de atuação é de Rudifran Pompeu e a peça não é recomendada para menores de 14 anos.

No domingo (17) é a vez da apresentação de Georgette Fadel em Terror e Miséria no Terceiro Milênio. A partir do texto de Bertolt Brecht, o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos cria uma reflexão cênica sobre os tempos atuais, que se traduzem na interpretação de Georgette. A peça possui classificação indicativa de 14 anos, e tem direção, dramaturgia e adaptação de Claudia Schapira.