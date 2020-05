As palavras emocionantes de despedida dos atores de La Casa de Papel para um personagem da série

Se você ainda não assistiu a quarta temporada, temos uma alerta: spoiler. Agora se você já assistiu gostará de saber que os atores de La Casa de Papel deixaram mensagens emocionantes para a querida Nairóbi, interpreta por Alba Flores.

"Nairobi do meu coração, foi um prazer estar com você. Mas, como eles dizem, tudo bonito acaba logo. Nairobi, lembre-se, é preciso mais coragem para o amor do que para a guerra. Como Kobe (Bryant) disse, os heróis vêm e vão, mas lendas são para sempre”, disse Darko Peric, o ator que dá vida a Helsinque.

Pedro Alonso, que interpretou Berlim, afirmou “[ela] tem humildade e desejo de crescer, de continuar investigando, o que sempre representa motivação extra. Nairóbi o quão característico você o quebrou com sua magia ".

Úrsula Corberó, a atriz que interpreta Toquio, disse: "só consigo pensar em coisas bonitas quando penso em Nairobi. Eu acho que sua luminosidade, sua energia, sua feminilidade, seu desejo de viver a vida, seu soco, sua força, sua coragem … Eu acho que está acima de qualquer coisa que poderia ter acontecido. Nairobi para sempre. Chiquipún, chiquipún, chiquipún para sempre”, disse a atriz.

LEIA TAMBÉM: