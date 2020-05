Qual será o final de Grey's Anatomy? Teoria te deixará com o coração apertado

Apesar de muitos rumores, o fim da “Grey's Anatomy” ainda não está à vista. Shonda Rhimes – criadora da série – deixou claro que enquanto a protagonista Ellen Pompeo quiser continuar dando vida à Meredith Grey, o show deve continuar.

No entanto, quando se trata do final do drama médico, muitas hipóteses já foram cogitadas, especialmente no Reddit – a rede social que reúne as maiores teorias sobre séries e filmes.

Um usuário do site chamado Realredred, bem presente nas discussões sobre “Grey's Anatomy”, criou uma teoria para o final da série que, no mínimo, terá o poder te deixar abalado:

“Pessoalmente, eu adoraria que a série terminasse com Meredith sendo mais velha e diagnosticada com Alzheimer, Zola tornando-se uma neurocirurgiã como Derek, e encontrando a cura para a doença antes que sua mãe morra. Eu acho que seria um final feliz. Eu só não quero que Meredith morra da mesma maneira que a mãe dela. Ela não merece isso na minha opinião.”

Reprodução / Tumblr

A ideia faz sentido, já que o Mal de Alzheimer também é genético, o que torna Meredith uma grande candidata. Além disso, sabemos que a Dra. Grey sempre quis encontrar uma cura para a doença da mãe.

De todas as formas, esperamos um grande final para a série mais longa da ABC e ninguém é melhor do que Shonda Rhimes para nos entregar isso.