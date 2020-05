Cientistas descobrem os poderes da dieta viking; veja

Se você já assistiu alguns episódios da série Vikings, certamente viu os fartos banquetes servidos nas mesas desses povos. E não precisa nem ser muito conhecedor da série para ver que os atores que representam os personagens nórdicos quase sempre possuem um físico de dar inveja.

A ciência resolveu investigar os benefícios da dieta nórdica e chegou a conclusão de que a alimentação rica em carnes e peixes defumados, pão, verduras fermentadas e fortes gorduras animais – essenciais para sobreviver as baixas temperaturas – é realmente efetiva na hora de perder peso e melhorar a saúde.

Cientistas de diferentes universidades descobriram que a dieta nórdica é capaz de impedir o processo inflamatório do tecido adiposo, aquelas células de gordura localizadas abaixo da pele e responsáveis por problemas de saúde como a diabetes, pressão alta, doenças cerebrovasculares e cardiovasculares, entre outras.

Um estudo publicado pela Universidade de Copehangue constatou os pacientes obesos que começavam a seguir a dieta nórdica perderam três vezes mais peso que os alimentados a base de outros alimentos.

Já na Universidade do Leste da Finlândia, especialistas demonstraram que as pessoas que não sofriam sobrepeso e aderiram a dieta mantiveram sempre o peso ideal, contudo, a redução dos genes associados a inflamação do tecido adiposo foi drástica.