6 momentos em que as mulheres de Grey's Anatomy nos inspiraram a conquistar o mundo

Se você é fã de "Grey's Anatomy", é bem provável que entre em modo nostálgico costantemente. Por isso, para relembrar alguns acontecimentos especiais, reunimos os seis momentos em que as mulheres da série nos inspiraram a conquistar o mundo.

Relembre:

1. Quando Izzie deu seu discurso icônico contra a misoginia no hospital (sem roupa)

A personagem Izzie foi inicialmente questionada como médica e apelidada de doutora Modelo só porque ela era uma mulher bonita.

“Juntem-se e confiram o corpo que colocou Izzie Stevens na faculdade de medicina. Já tiveram o suficiente ou devo continuar porque eu tenho outras tatuagens interessantes. Vocês querem me chamar de doutora Modelo, tudo bem. Mas lembrem-se que enquanto vocês estão atolados em 200 mil dólares de empréstimos estudantis, eu estou sem dívidas”.

Reprodução / ABC

2. Quando Cristina mostrou à Meredith seu valor

“Não deixe que o que ele quer faça um eclipse no que você precisa. Ele é dos seus sonhos, mas não é o sol. Você é!”.

Reprodução / seriesporelas.com.br

3. Meredith reforçando o direito da mulher à vida sexual

“Você não tem o direito de me chamar de vadia. Quando te conheci, pensei que você seria a pessoa com quem eu passaria o resto da minha vida. Eu deixei os bares e todos os homens. Mas você me deixou, você preferiu a Addison. Você não tem o direito de falar comigo assim”.

Reprodução / seriesporelas.com.br

4. Quando Erica aceitou sua própria sexualidade e percebeu que era lésbica

"Eu sou gay. Eu sou extremamente gay ", assumiu.

Reprodução / Giphy

5. Quando Meredith deu um grande conselho para a sua filha

Reprodução / seriesporelas.com.br

6. E finalmente, quando Cristina dá um discurso digno de tatuagem

“Tenha mais entusiasmo. Nada lhe detenha. Seja uma força da natureza. Seja melhor que todos aqui e não se importe nem um pouco com o que pensem os outros. Aqui não há equipes, não há amigos. Você está por sua conta. Continue por sua conta.”