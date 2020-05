VÍDEO: Dr. Rey defende cloroquina e pede para assumir Ministério da Saúde

View this post on Instagram

E’ MUITO HUMILHAÇÃO PEDIR…PORQUE FUI TÃO ZOADO PELA FAKE NEWS, MAS O BRASIL ESTÁ EM QUEDA LIVRE NA SAÚDE POR MINISTROS QUE NÃO APOIAM O PRESIDENTE!! ELE ESTÁ CERTO. POIS A SOLUÇÃO DELE E’ A MESMA QUE O 1o MUNDO CONSERVADOR!! MUITOS HOSPITAIS NOS USA FICARAM VAZIOS!! APOIO HODROXICLOROQUINA (dois estudos no USA demostrarão que funciona com poucos riscos ). APOIO ABRIR O BRASIL: com máscaras , luvas, distância social, protegendo os grupos em risco ! Também tenho novas soluções como fases em cores de Utah, a injeção de anticorpos de Israel, células tronco, Remdesivir, e muitos outros!! COMO CIDADÃO BRASILEIRO TENHO O DIREITO DE PEDIR (DENOVO) DE SER CONSIDERADO A POSIÇÃO DE MINISTRO DA SAÚDE DO BRASIL!💚🇧🇷💚. SO COLOQUEI O JALECO RAPIDAMENTE PARA DEMONSTRAR DEFERÊNCIA A ESTÁ CRISE DE SAÚDE E MOSTRAR SOLIDARIEDADE COM NOSSOS QUERIDOS/AS ENFERMEIRAS MÉDICOS, PESSOAL NO ATENDIMENTO, etc.