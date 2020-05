Verdades Secretas 2: Walcyr Carrasco já entregou sinopse para a Globo

Os fãs de "Verdades Secretas", macrossérie exibida em 2015 na Globo, podem se animar! O autor Walcyr Carrasco já está adiantado e entregou a sinopse para a continuação da história de Angel, menina ingênua do interior que começa a se prostituir para ajudar a família.

Segundo a colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, Camila Queiroz, que estreou como atriz já como a protagonista, está confirmadíssima! Marieta Severo, que fazia a dona de agência de modelos/cafetina, assim como Reynaldo Gianecchini, Agatha Moreira, que repetiram a parceria em "A Dona do Pedaço"e Grazi Massafera, que arrasou na pele de uma modelo que se entrega às drogas e vai parar nas ruas.

De novidade na história, aparece o nome de Sérgio Guizé, que trabalhou com Walcyr Carrasco em "Eta Mundo Bom", "Do Outro Lado do Paraíso" e também em "A Dona do Pedaço", como o matador Chiclete.