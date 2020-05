Morre Astrid Kirchherr, fotógrafa alemã que criou a imagem dos jovens Beatles

A fotógrafa alemã Astrid Kirchherr faleceu na quarta-feira (13), pouco antes de completar 82 anos. A informação é do famoso "historiador" beatlemaníaco Mark Lewisohn.

Se você logo lembra dos cortes de cabelo, terninhos e visual uniformizado quando pensa em Beatles, é por causa dela. A jovem Astrid cruzou caminhos com o quarteto de Liverpool no início da carreira, quando os ainda desconhecidos Beatles decidiram se aventurar por clubes de Hamburgo, tocando em pequenos palcos e bares pela cidade alemã.

LEIA MAIS:

Milton Gonçalves tem alta após três meses de internação

Verdades Secretas 2: Walcyr Carrasco já entregou sinopse para a Globo

Foi ali que Astrid conheceu o então baixista Stuart Sutcliffe, o "quinto beatle", com quem desenvolveria um romance nos anos seguintes.

Kirchherr se aproximou da banda nos bastidores e tornou-se a primeira fotógrafa oficial dos Beatles. "Ela criou o estilo de cabelo da banda e fez fotos históricas", lembra o pesquisador Marcelo Fróes, um dos autores do livro Os Anos da Beatlemania.

O baixista saiu dos Beatles em 1961 para se dedicar à pintura e morreu um ano depois, mas a fotógrafa e a banda continuaram próximos. Na véspera do lançamento do primeiro disco da banda, Please Please Me, Paul, George e Ringo Starr foram visitá-la na Alemanhã. Mas o sucesso do quarteto fez com que a relação ficasse distante nos anos seguintes.

No entanto, George ainda a convidou para produzir imagens para a arte gráfica de seu primeiro álbum solo, Wonderwall Music (1968). "Astrid foi quem influenciou nossa imagem mais do que qualquer outra pessoa. Isso melhorou nossa aparência", disse George Harrison sobre ela.