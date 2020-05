Milton Gonçalves tem alta após três meses de internação

Uma notícia boa em meio a um período tão difícil! O ator Milton Gonçalves, que estava internado há três meses no Rio de Janeiro após sofrer um AVC isquêmico, recebeu alta nesta quinta-feira (14) e já está em casa. Ele tem 86 anos. As informações são do G1.

Internado no dia 10 de fevereiro, o ator, de 86 anos, passou por uma cirurgia e ficou internado até 2 de março na unidade neurointensiva do Hospital Samaritano Barra. Ele chegou a ficar ligado a aparelhos para respirar.

Há pouco mais de dois meses, ele ficou na unidade semi-intensiva do Samaritano.

No dia 2 de março, o ator foi para a unidade semi-intensiva onde permaneceu até a alta.