Ludmilla, Wanessa, Vitor Kley: confira os lançamentos desta sexta

Os artistas não estão para brincadeira na quarentena! Nesta sexta-feira (15), WC no Beat, Vitão e Ludmilla divulgaram a parceria "Sem Limites", uma mistura de pop e funk.

O novo single chega em um momento delicado para Ludmilla, que está internada no Rio de Janeiro com pielonefrite aguda, uma inflamação no rim.

Veja também:

Internautas se emocionam com nova fala de William Bonner e dizem ser indireta para Bolsonaro

Fãs de Gorillaz finalizam videoclipe abandonado há quase 20 anos

Vitão ainda está em outra música divulgada nesta sexta: "Jacarandá", em parceria com Vitor Kley. A dupla fala sobre um casal que se conheceu nos tempos de escola em um clipe produzido por Rick Bonadio.

E tem nostalgia também! Wanessa Camargo divulgou um EP para comemorar 20 anos de carreira – "Fragmentos", com três músicas inéditas.

Para quem gosta de sertanejo, Lucas Lucco lançou o álbum Em Casa, com regravações de 25 músicas famosas de sua carreira. A quarentena rendeu para o cantor!

Confira os lançamentos desta sexta-feira: