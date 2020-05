Internautas se emocionam com nova fala de William Bonner e dizem ser indireta para Bolsonaro

William Bonner comoveu novamente a audiência em uma fala editorial no Jornal Nacional da última quinta-feira (14). O apresentador anunciou que o painel de fundo do programa, que antes apresentava o vírus, iria transmitir as imagens das vítimas do coronavírus.

“Em todos os momentos em que o JN estiver tratando da pandemia vão estar lá atrás os rostos de brasileiros que ele nos tirou. Esses sorrisos e olhares dos brasileiros que nós perdemos podem ajudar a fortalecer a mensagem que importa de verdade: a necessidade de proteger vidas”, disse o âncora.

A fala, além de gerar emoção, foi vista por muitos internautas como uma indireta para o presidente Jair Bolsonaro, que considera voltar a normalidade.

Além disso, alguns acreditam que pode ser uma resposta para o vice-presidente Mourão que criticou a imprensa em um artigo para o Estado de São Paulo.

“Mas aqui no Jornal Nacional, todo dia, o que nós procuramos fazer é informar para ajudar os brasileiros a frear essa pandemia e a ter uma visão clara do que está acontecendo”, afirmou o apresentador.

LEIA TAMBÉM:

Estados Unidos emitem alerta para síndrome inflamatória ligada ao coronavírus que afeta crianças