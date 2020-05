Fãs de Gorillaz finalizam videoclipe abandonado há quase 20 anos

Um dos fandoms mais interessantes na música é o do Gorillaz. A banda virtual criada em 1998 por Damon Albarn (Blur) e o desenhista Jamie Hewlett continua 22 anos depois cativando o público com personagens carismáticos e canções que viajam por diferentes gêneros.

Nas redes sociais, perfis dedicados ao grupo compartilham por semana dezenas de artes em homenagem ao projeto multimídia, retratando o quarteto ilustrado 2D (vocais), Noodle (guitarra), Murdoc (baixo) e Russel (Bateria), além de seus criadores reais.

Nesta sexta-feira (15), um grupo de fãs foi um passo além e lançou um videoclipe para a música “5/4”, do primeiro álbum do Gorillaz, homônimo, de 2001. Na época do disco, um vídeo oficial da faixa chegou a ser rascunhado, mas não foi levado à frente.

Esse rascunho, com ilustrações sem animação feitas à lápis, foi incluído no primeiro DVD da banda, “Phase One: Celebrity Take Down”, de 2002, e está disponível no canal oficial do YouTube desde 2010. O estúdio Hooligramz, liderado pelo desenhista Jacob Polar, pegou o projeto abandonado e o finalizou, com os traços característicos da primeira fase do Gorillaz.

O resultado segue fielmente a intenção de Hewlett para o clipe nunca produzido – com pequenas liberdades criativas da direção do grupo, por falta de informações mais completas. Na curta trama, os membros virtuais estão em um show e Murdoc acaba distraído por um grupo de mulheres, falhando no seu plano de conquista.

Segundo Polar, foram dez meses de trabalho para finalizar o vídeo, que impressiona pela similaridade nos traços e movimentos dos primeiros clipes da banda, para músicas como "Clint Eastwood" e "19-2000". Assista abaixo o clipe feito pelos fãs e compare com o rascunho oficial da banda!

Gorillaz em 2020

O Gorillaz deu início neste ano ao projeto Song Machine, que traz canções inéditas em clipes que misturam animação com vida real. As músicas são recheadas de participações especiais, como Peter Hook (New Order) e o saudoso baterista Tony Allen.