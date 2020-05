Nintendo anuncia novo 'Paper Mario' para o Switch em julho

Sem Direct? Sem problema! A Nintendo anunciou na manhã desta quinta-feira (14), de surpresa, o jogo “Paper Mario: The Origami King”, novo título da franquia de RPG do principal exclusivo da empresa. O jogo para o Switch, inclusive, será lançado em praticamente dois meses, no dia 17 de julho!

A novidade sucede “Color Splash” (2016), disponível no Wii U e que não foi lá muito querido pela crítica e fãs. No trailer da nova aventura, uma versão origami da princesa Peach (ou será que é ela mesmo?) leva a versão papel de Mario ao seu castelo, onde ele é aprisionado. Acompanhado de sua parceira Olivia, ele deverá fazer aliados improváveis, incluindo Bowser, na batalha contra soldados de dobraduras e seu líder, King Olly.

O vídeo mostra diversos cenários do jogo, que parece mesclar a exploração de mapas lineares com batalhas em turno, como nos títulos clássicos da série. O jogo está disponível para pré-venda digital na e-Shop da Nintendo, por US$ 60 – cerca de R$ 350. Na loja brasileira, o game ainda não está disponível.