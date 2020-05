Netflix: 3 grandes minisséries para maratonar agora mesmo

Não é novidade para ninguém que, com tantas opções, fica difícil escolher um filme no catálogo da Netflix. Por isso, trazemos hoje uma lista com três minisséries dignas de maratona para esse final de semana.

Confira:

Alias Grace

Grace Marks é uma jovem irlandesa de classe média baixa, que decide tentar a vida no Canadá. Contratada para trabalhar como empregada doméstica na casa de Thomas Kinnear, ela é condenada à prisão perpétua pelo assasinato brutal do seu patrão e da governanta da casa, Nancy Montgomery. Passados 16 anos desde o encarceramento da imigrante, o Dr. Simon Jordan se apaixona por Grace e fará de tudo para descobrir a verdade sobre o caso.

Deep Water

A série é inspirada em crimes contra gays ocorridos entre as décadas de 1980 e 1990 em Sydney. Na história, uma série de agressões e assassinatos ocorrem na cidade de Bondi, os quais começam a ser investigados pelos detetives Tori Lustigman e Nick Manning.

O Caminho dos Tormentos

Na agitação política durante a Primeira Guerra Mundial, duas irmãs em São Petersburgo lidam com romances turbulentos à medida que a história russa acontece ao redor delas.