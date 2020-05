Netflix: 5 excelentes filmes que voltam ao catálogo nos próximos dias

Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu (já) extenso catálogo. Pensando nisso, Metro Jornal selecionou as principais estreias dos próximos dias para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Anjos da Noite — O Despertar

1º de junho. De volta à pele da vampira Selene, Kate Beckinsale estrela este novo filme da aclamada franquia que retrata a guerra entre vampiros e lobisomens.

Hancock

1º de junho. Will Smith é Hancock, um super-herói falido forçado a contratar um especialista em relações públicas para ajudá-lo a refazer sua imagem.

Lara Croft — Tomb Raider

1º de junho. Baseado no jogo de mesmo nome, este filme de aventura coloca uma aristocrata inglesa treinada em combates em uma batalha com uma sociedade secreta.

Livrai-nos do Mal

1º de junho. Durante uma investigação, um policial de Nova York conhece um padre que o convence de que o caso está ligado a uma possessão demoníaca.

O Show de Truman — O Show da Vida

1º de junho. Truman Burbank é a estrela de “O Show de Truman”, um fenômeno da TV que vai ao ar 24 horas por dia e transmite todos os aspectos da sua vida sem o seu conhecimento.