Do rock ao reggae: confira as lives de quinta a domingo

Quinta-feira é quase sexta e chega a hora de parar para assistir a alguns bons shows, né? Nesta semana, artistas nacionais e internacionais farão lives de todos os gêneros.

Nesta quinta-feira (14), a programação começa com Alexandre Carlo, do Natiruts, às 16h, no canal da Nova Brasil FM no Youtube. As 19h, DudaBeat e João Vicente no canal da Popload Music. Às 20h, a dupla sertaneja Humberto e Ronaldo, 21h30, Lobão no Festival Cultura em Casa. A banda Detonautas se apresenta às 22h no canal oficial do Youtube.

Além disso, Milton Nascimento, Elvis Costello, Bootsy Collins, Sheryl Crow e outros se reúnem no Festival The New Gig, às 21h, para arrecadar fundos para o combate ao coronavírus.

Fim de semana

No fim de semana, as lives continuam. A sexta-feira (15) será animada por The Killers (16h), Natiruts (19h), Orochi (20h), DJ Pedro Sampaio (20h), Yasmin Santos (20h), Revelação (21h30) e Melim (22h45).

No sábado (16), Lexa (16h), Pixote (17h), Zé Neto e Cristiano (18h), César Menotti e Fabiano (20h30) e Bruno e Marrone (21h40).

No domingo, a música continua com Diogo Nogueira (12h), Wesley Safadão e Raça Negra (16h).