Kim Kardashian modela um mini vestido verde exótico em casa durante a quarentena

Agora que Kim Kardashian não pode ir a festas ou eventos glamourosos diante da crise de pandemia nos Estados Unidos, ela continua modelando seus vestidos exóticos em casa.

Embora tenha compartilhado fotos sem maquiagem e de pijama, a celebridade não pode resistir às roupas exclusivas em seu guarda-roupa.

Ela mais uma vez mostrou suas curvas em um mini vestido verde sensual, com alguns detalhes em cinza e vinho tinto no peito, o que deu um brilho especial à sua espetacular pele marrom.

"170 milhões, WOW, pessoal, eu amo muito vocês", escreveu a estrela Keeping Up With The Kardashians no post para comemorar a enorme comunidade de fãs que a acompanha no Instagram.

E o vestido é tão espetacular que até sua irmã mais velha, Kourtney Kardashian, comentou dizendo: "Vou lhe emprestar esse vestido, ok?", escreveu ela.