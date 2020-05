A caminho de pescaria, avião de Gusttavo Lima e Leonardo faz pouso forçado

O avião que transportava os cantores Gusttavo Lima e Leonardo para uma pescaria entre amigos enfrentou turbulência que deixou os sertanejos assustados na última quarta-feira (13). Ambos compartilharam os momentos de apreensão em Stories na conta do Instagram. Apesar do susto, ambos levaram o contratempo com bom humor.

A pequena aeronave atravessou uma tempestade que obrigou um pouso de emergência. Os ocupantes tiveram de cancelar a pescaria, já que tiveram de esperar a chuva passar e voltar para casa.

Nos Stories, Gusttavo comentou que a turbulência foi praga de sua mulher, Andressa Suíta, que o filmou horas antes saindo de fininho de casa para pescar com o amigo. Ele chegou a compartilhar o momento em seu feed do Instagram. "Tá indo aonde, hein, pai?", perguntou. "To indo pescar", disse o sertanejo, que negou os pedidos da mulher para acompanhá-lo. "Só vai homem, lá tem uns mosquitos do tamanho de um urubu", brincou.

Já dentro o avião, eles demonstraram preocupação. "Como é que pousa? Sacudindo mais que… p… que pariu”, disse Gusttavo Lima. “Jesus Cristo”, disse Leonardo. “Jesus amado, pelo amor de Deus, que situação”,

Já em segurança, o cantor comentou. “Santo de mulher tem poder mesmo, a gente ia pousar e pegamos uma chuva do tamanho do mundo e não conseguimos pousar".