Epic Games Store libera o jogo 'GTA V' de graça para PC

O segundo jogo de videogame mais vendido de todos os tempos é disponibilizado de graça para download na Epic Games Store. "Grand Theft Auto V" – ou "GTA V" para os íntimos – foi lançado em 2013 e, desde então, já moveu 120 milhões de cópias.

O título conta a história dos criminosos Franklin, Michael e Trevor, que se unem para realizar crimes milionários enquanto lidam com dramas pessoais. Desenvolvido pela Rockstar, "GTA V" se passa em Los Santos, que simula a cidade de Los Angeles, na Califórnia (EUA). É possível controlar os três protagonistas, revezando em missões ou alternando no mundo aberto.

A Epic Games Store vai permitir o download gratuito do jogo na versão para PC até o dia 21 de maio. Quem baixar neste período poderá manter o GTA V permanentemente na biblioteca da loja virtual – como todo o jogo digital, porém, sua longevidade depende da continuidade do serviço.

No momento em que o título foi confirmado, usuários relataram problemas para acessar o site. A Epic Games se manifestou, afirmando que está trabalhando para resolver o problema.

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store.

We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We'll provide an update as soon as we can.

— Epic Games Store (@EpicGames) May 14, 2020