Foto relembra espetacular viagem de Lady Di ao Brasil em 1991

■ Princess Diana poses next to Christ the Redeemer in Rio de Janeiro during her royal tour of Brazil in 1991.■ . . ■ A princesa Diana posa ao lado de Cristo Redentor no Rio de Janeiro durante seu tour real pelo Brasil em 1991.■