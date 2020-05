Escritório de advocacia de Madonna, Drake, Lady Gaga e outras celebridades é hackeado

O escritório de advocacia Grubman Shire Meiselas & Sacks, que tem em sua lista de clientes mais de 200 artistas, foi hackeado nesta semana. A firma atende celebridades como Lady Gaga, Madonna, Drake, U2, Robert de Niro, Nicki Minaj, Elton John e Lil Nas X.

O site do escritório estava fora do ar até a manhã desta quinta-feira (14). O grupo de hackers alega ter tido acesso a 756 gigabytes de dados sigilosos das celebridades, como números de telefone, email e contratos. Alguns sites internacionais afirmam que os criminosos exigiram U$ 21 milhões para não divulgar as informações.

Em entrevista a Variety, o escritório confirmou que foi alvo de um ataque cibernético e afirma que já notificou os clientes, mas que não vai ceder aos pedidos dos hackers. "Nós confirmamos que fomos vítimas de um ciberataque. Nós notificamos todos os nossos clientes e equipe. Contratamos especialistas mundiais na área e estamos trabalhando contra o tempo para resolver esse assunto".