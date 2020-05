É oficial: Percy Jackson vai ganhar série no Disney+

Após uma franquia de filmes inacabada, a série de livros Percy Jackson ganhará um seriado na plataforma de streaming da Disney, a Disney+.

A ficção inspirada na mitologia grega e escrita por Rick Riordan durou cinco livros, e chegou a ser adaptada para as telonas em 2010, com "Percy Jackson e o Ladrão de Raios".

LEIA MAIS:

Fim de Supernatural será exibido ainda em 2020 enquanto séries do Arrowverse são adiadas

Ex de Channing Tatum pede exame de covid-19 para que ele veja a filha; entenda

O longa estrelado por Logan Lerman tem seus defensores, mas não agradou o suficiente para dar continuidade ao projeto.

Quase uma década depois, fãs da saga iniciaram uma campanha para vender a ideia de uma nova adaptação para os estúdios Disney. A detentora dos direitos de Percy Jackson no cinema, Fox, foi comprada pela empresa de entretenimento, e os "semideuses" das redes sociais logo viram uma oportunidade para rever a história nas telas.

Após a grande movimentação em agosto de 2019, finalmente veio o resultado: em vídeo publicado em sua conta oficial no Twitter, o autor Rick Riordan anunciou o início das produções de uma série live-action para a Disney+.

O escritor ainda garante que, ao contrário do que ocorreu com a antiga adaptação para o cinema, ele estará envolvido em todos os aspectos do novo seriado.