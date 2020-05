ExisteAmor: Milton Nascimento e Criolo lançam EP para arrecadar doações durante a pandemia

Criolo e Milton Nascimento se conheceram em 2012 e fizeram a turnê conjunta Linha De Frente, em 2014. Agora, durante a quarentena, lançaram o EP "Existe Amor", com 4 faixas, para arrecadar doações à população em situação de rua na capital paulista.

A dupla fez uma parceria com o pianista recifense Amaro Freitas nas regravações de "Não existe Amor em SP", lançada originalmente no disco de estreia de Criolo (Nó Na Orelha); e Cais. Ambas ganharam clipes que mostram as ruas da capital paulista.

Já o maestro Arthur Verocai é responsável pela produção de O Tambor e Dez Anjos, esta última composta por Criolo e Milton a pedido de Gal Costa para Estratosférica, seu álbum de 2015.

As faixas estão disponíveis no Youtube e nos aplicativos de música como Spotify, Deezer e Apple Music. As doações podem se feitas online pelo site, que repassará os recursos para organizações como SP Invisível, É de Lei e Arsenal da Esperança.