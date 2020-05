Ex de Channing Tatum pede exame de covid-19 para que ele veja a filha; entenda

O ator Channing Tatum teve complicações familiares depois de furar a quarentena para comemorar seu aniversário ao lado de um grupo de amigos no último dia 26 de abril. Segundo o site TMZ, sua ex-mulher, Jenna Dewan, não gostou nada da atitude.

A atriz exigiu que ele fizesse exames de covid-19 para que ela permitisse visitas à filha de 6 anos, Everly. Os ex, que se conheceram nos bastidores do filme "Ela Dança, Eu Danço" (2006), ficaram casados entre 2009 e 2018.

Para celebrar seus 40 anos, o ator recebeu amigos em sua casa e ainda saiu para andar de bicicleta ao lado deles. Preocupada com a saúde da família, Jenna fez o pedido ao ex. Atualmente, ela está noiva do também ator Steve Kazee, com quem teve um bebê que tem apenas dois meses.

Tatum concordou com a exigência e passou pelo teste, sem brigas. O resultado, que saiu pouco depois, foi negativo e o ator pode ficar com Everly por mais dias para compensar o período em que ficou ausente.

Depois da separação de Jenna, Tatum namorou com a cantora britânica Jessie J. Eles se separaram pela segunda vez em abril deste ano