Fim de Supernatural será exibido ainda em 2020 enquanto séries do Arrowverse são adiadas

Boa notícia para quem é fã de "Supernatural". A longeva série da CW, exibida no Brasil pelo Warner Channel, deve ter sua anunciada conclusão ainda em 2020. Segundo reportagem do site The Hollywood Reporter, só é preciso gravar dois dos sete últimos episódios da história protagonizada por Jared Padalecki e Jensen Ackles.

Essa vai ser a única produção da emissora que deve continuar de maneira inédita neste ano, interrompido pela quarentena causada pela pandemia do novo coronavírus. A estimativa é que, por mais longo que o isolamento social precise ser, seja possível terminar as filmagens ainda no período.

Arrowverse só em 2021

No entanto, as séries do chamado Arrowverse, como é batizado o universo dos heróis do canal, só retornam em 2021. "The Flash", "Batwoman", "Raio Negro" e"Superman & Lois", estreia do canal, devem chegar bem o início do ano. Já "Supergirl" e "Legends of Tomorrow"chegam um pouco mais tarde, na midseason, que deve ocorrer no segundo trimestre.