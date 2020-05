Duante a quarentena, a cantora Anitta decidiu aprender sobre política com a ajuda da sua amiga Gabriela Prioli.

Semanalmente, as duas vão conversar, em live no instagram, sobre diversos temas e a cantora fará perguntas para entender o cenário atual do Brasil.

Após o lançamento do projeto, surgiram boatos de que Anitta deseja ser presidente. No entanto, a assessoria de imprensa da Anitta que negou que ela tenha cogitado.