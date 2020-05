'Sweet Tooth': Robert Downey Jr. troca Marvel pela DC em nova série da Netflix

O ator Robert Downey Jr. e sua esposa, Susan Downey, encabeçam a produção da nova série de super-herói da Netflix, "Sweet Tooth".

Inspirada em quadrinhos do selo Vertigo, mantido pela DC Comics, criados por Jeff Lemire, a série terá oito episódios e acompanhará o protagonista Gus, um garoto metade cervo, e seus amigos também híbridos.

A série será voltada para famílias, e terá narração de James Brolin. O elenco é composto por Will Forte, Christian Convery, Nonso Anozie e Adeel Akhtar.

The sweetest things are worth waiting for…Susan and I are producing a @Netflix original series, Sweet Tooth, based on the comic by @JeffLemire. Can’t wait to share it with you all. 🦌 👦 @NXonNetflix pic.twitter.com/Mx2xzNOHjs

— Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) May 12, 2020