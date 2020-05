Shows de Billie Eilish no Brasil são cancelados

As duas apresentações da cantora norte-americana Billie Eilish no Brasil foram canceladas, assim como todos os outros shows de sua turnê mundial "Where Do We Go?".

Os shows estavam marcados para 30 de maio em São Paulo, e 31 de maio, no Rio de Janeiro.

Segundo a produtora Live Nation, novas datas para todos os locais anteriormente contemplados pela turnê estão sendo estudadas, porém ainda não há confirmação sobre nenhuma delas.

A Live Nation ainda garante que os ingressos já vendidos serão "honrados apropriadamente", e que um cronograma atualizado será compartilhado assim que as datas forem finalizadas.

Billie Eilish continua integrando line-ups de festivais como o NOS Alive, em Portugal, ainda não cancelado.