Netflix: 3 trabalhos de Najwa Nimri, a Inspetora Sierra de 'La Casa De Papel'

A atriz e cantora Najwa Nimri se tornou muito conhecida no Brasil após o sucesso da implacável Inspetora Sierra em “La Casa de Papel”. No entanto, seu carreira se iniciou em 1995 com o filme “Salto al vacío”.

Conheça 3 trabalhos da espanhola que estão disponíveis na Netflix:

Vis a Vis

Macarena uma jovem mulher de vinte poucos anos, é manipulada pelo chefe e comete vários crimes na empresa em que trabalha. Sendo descoberta, é acusada de quatro crimes fiscais, indo parar na cadeia feminina Cruz del Sur 12.

Quién te Cantará

Lila já foi uma das cantoras mais famosas, e agora é forçada a voltar ao palco para segurar a fortuna de sua família. Mas um mês antes de seu retorno, ela sofre um acidente e acorda com amnésia.

Árvore de Sangue

Um jovem casal desvenda segredos sombrios de seus ancestrais ao escrever a história em comum das famílias de ambos. E um dos dois precisa fazer uma confissão dolorosa.