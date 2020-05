MasterChef: Veja 5 rivalidades que marcaram as temporadas

A cozinha mais famosa do Brasil é cheia de aprendizados, emoções, boa gastronomia, pratos incríveis e rivalidades! Ao longo da história do MasterChef, alguns competidores viveram embates memoráveis durante as temporadas.

Leia mais:

Noel Gallagher relembra fortes crises de pânico no período em que usou cocaína

Sophie Turner mostra barriga de grávida durante caminhada em Los Angeles

No vídeo abaixo, podemos relembrar as cincos rivalidades mais marcantes do "MasterChef Brasil".

E anote aí: A Band voltou a apresentar a primeira temporada do "MasterChef Profissionais", todas as terças às 22h45. A apresentadora Ana Paula Padrão e os jurados Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella retornam para matar as saudades dos fãs do talent show em tempo de isolamento social.