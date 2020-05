Ludmilla é internada em hospital do Rio de Janeiro após passar mal

Ludmilla assustou seus fãs com uma publicação na manhã desta quarta-feira (13). A cantora foi internada em um hospital do Rio de Janeiro após se sentir mal em casa. A mulher de Lud, a dançarina Brunna Gonçalves, também compartilhou um registro em que segura a mão da cantora. "Na saúde e na doença", disse.

Segundo nota oficial da equipe da funkeira, ela foi internada para tratar uma inflamação nos rins

"A cantora Ludmilla foi internada ontem em hospital no Rio de Janeiro após sentir fortes dores abdominais. Diagnosticada com pielonefrite aguda (espécie de processo inflamatório no rim), Ludmilla foi medicada e passa bem, seu quadro é estável, devendo receber alta em breve", afirma o comunicado.

Ludmilla tem uma live marcada para o próximo fim de semana e, por ora, a agenda segue confirmada.