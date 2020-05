Hailey Baldwin fala sobre como se sente ao ser comparada com as ex-namoradas de Justin Bieber

Hailey Baldwin e Justin Bieber estão casados desde 2018 e o cantor já falou abertamente que ela é o amor da sua vida. Contudo, muitas pessoas ainda continuam comparando Hailey com as ex-namoradas de Justin Bieber.

O casal decidiu responder algumas dúvidas dos fãs em seu programa no Facebook Watch, The Biebers on Watch, e Hailey falou abertamente sobre a comparação.

“Não é fácil […] Eu também acho que quando as pessoas têm muito a dizer sobre algo, elas fazem de uma maneira que alguém possa se sentir menos do que é ou se esforçar para fazer alguém se sentir mal”, explica.

Ela ainda ressaltou “é porque eles estão se projetando nessa figura pública, e isso faz com que se sintam melhor consigo mesmos. Essa realidade não facilita as coisas, mas acho que ajuda a me lembrar: Essa pessoa está apenas me fazendo sentir assim porque está passando por alguma coisa”, explica.