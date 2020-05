Fotos recordam como foi o importante encontro entre Lady Di e Nelson Mandela

View this post on Instagram

■ March 17, 1997: Diana, Princess of Wales met with South African President Nelson Mandela, in Cape Town, South Africa while visiting her brother, Charles. Princess Diana met with Mandela to discuss the threat of AIDS in South Africa.■ . . ■ 17 de março de 1997: Diana, princesa de Gales, se encontrou com o presidente sul-africano Nelson Mandela, na Cidade do Cabo, na África do Sul, enquanto visitava seu irmão, Charles. A princesa Diana se encontrou com Mandela para discutir a ameaça da Aids na África do Sul.■