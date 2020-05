Vídeos de Felipe Castanhari vão parar no site 'XVideos' e causam furor nas redes sociais

Vídeos do youtuber Felipe Castanhari, 30 anos, foram parar no site ‘XVideos’ nesta terça-feira (12).

O assunto é um dos mais comentados no Twitter e entrou para o trending topics da rede social. Tudo motivado por uma postagem do famoso:

Quero deixar claro que eu, Felipe Castanhari, jamais iria subir ilegalmente meus documentários bloqueados por direitos autorais no X Videos. Mas, caso algum de vocês resolva fazer isso, ficarei feliz em divulgar 👍🏻 Meu advogado não mandou eu twittar isso — Felipe Castanhari (@FeCastanhari) May 12, 2020

Logo depois da postagem, algumas ‘documentários bloqueados por direitos autorais no YouTube’ foram compartilhados por seguidores do famoso no site pornô.

No entanto, mesmo assim, algumas das publicações também foram banidas rapidamente pela plataforma ‘XVideos’.