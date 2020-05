'Tony Hawk's Pro Skater 1+2': Clássicos ganham remaster para PS4, Xbox One e PC

Um clássico do início dos anos 2000 está de volta em toda a sua glória! Nesta terça-feira (12), o Summer Game Fest, evento digital assinado pela organização do The Game Awards, revelou em transmissão no YouTube um remaster dos dois primeiros títulos da franquia “Tony Hawk’s Pro Skater”.

O primeiro jogo, que simula o skate profissional em terceira pessoa – com alguns ótimos exageros na física – foi lançado em 1999 para Nintendo 64, DreamCast e PlayStation. Já o sucessor, aclamado por público e crítica, saiu em 2000.

Comparação do jogo de 1999 com o remake de 2020 / Reprodução

Desenvolvido pela Neversoft, os títulos reuniram grandes nomes do esporte radical, como Tony Hawk, o brasileiro Bob Burnquist e Steve Caballero. Agora, em “Tony Hawk’s Pro Skater 1+2”, os mapas e personagens ganham gráficos em 4K, preservando os modos originais – carreira, sessão livre, multiplayer local e criador de fases – e a lendária trilha sonora que reuniu sucessos do punk rock.

Jogadores também poderão aproveitar os cenários juntos em um modo multiplayer online. “Tony Hawk’s Pro Skater 1+2” será lançado no dia 4 de setembro para PlayStation 4, Xbox One e PC. O remaster é assinado pela Vicarious Visions, responsável pela coleção "Crash Bandicoot N. Sane Trilogy". Já a distribuição fica a cargo da Activision.

Assista ao trailer de 'Tony Hawk's Pro Skater 1+2':