Spotify lança fundo para ajudar músicos com problemas financeiros

A pandemia da Covid-19 tem causado transtornos para diversas categorias profissionais. Entre elas, a dos músicos. De acordo com o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), a crise também afeta a arrecadação de direitos autorais por execução pública, que terá queda de R$ 140 milhões em três meses.



Pensando neste cenário, a União Brasileira de Compositores e o Spotify lançam o fundo Juntos Pela Música. O objetivo é remunerar artistas que enfrentam dificuldades financeiras em tempos de coronavírus. O fundo já tem R$ 1 milhão, sendo R$ 500 mil da UBC e R$ 500 mil do Spotify.

O diretor da UBC, Marcelo Castello Branco, explicou que a iniciativa vai dar R$ 400 por mês – durante 4 meses – a cada beneficiado. Mais de 140 artistas já receberam a primeira parcela do auxílio. E mais de 800 já se cadastraram solicitando acesso ao programa.

Entre os artistas que apoiam a causa estão: Caetano Veloso, Ivete Sangalo, Gilberto Gil e Diogo Nogueira. Quem quiser ajudar ou conhecer mais sobre o projeto, pode acessar o site do Juntos Pela Música.