Prazo de vencimento dos pontos TudoAzul é prorrogado até setembro

O TudoAzul, da companhia aérea Azul, decidiu postergar novamente o vencimento dos pontos de clientes do programa de fidelidade.

A informação foi compartilhada pela empresa nesta segunda-feira (11). Com a decisão, os clientes terão até 29 de setembro para utilizar os pontos que anteriormente estavam programados para expirar entre abril e setembro deste ano, numa medida que protege aqueles que perderiam seus pontos em meio à pandemia.

“Além disso, o programa de vantagens da Azul também irá estender o tempo de permanência na categoria atual de cada participante até o fim de 2021”, detalhou.

Com a ampliação do período, os clientes terão mais tempo para usarem seus pontos em passagens, hotéis ou até mesmo em produtos no Shopping TudoAzul.

Com informações da Azul

